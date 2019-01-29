Пенсионер из Карелии выиграл загородный дом в лотерею

Житель Петрозаводска Сергей Калинчук выиграл в "Жилищную лотерею" загородный дом стоимостью 700 тыс. рублей.

По данным пресс-службы "Столото", Сергей Михайлович знаком с лотереями уже много лет. В последнее время он покупал по 1-2 билета в месяц — чувствовал, что скоро победит.

"Мне всегда мечталось выиграть, и вот желание исполнилось! Я долго собирался в лотерейный центр. Пять месяцев не мог приехать оформить выигрыш. Все это время думал, как распорядиться деньгами", — сказал победитель.

Петрозаводчанин планирует потратить подарок судьбы на улучшение жилищных условий.

Раньше мужчина работал инженером на военном заводе, в его ведении были станки разного профиля. Сейчас у победителя много свободного времени, которое он с удовольствием проводит за фотографированием родного города.

"У меня самое простое недорогое оборудование, я же пенсионер. Но этого достаточно для любителя фото. Возможно, со следующего выигрыша куплю профессиональную технику", — улыбается мужчина.