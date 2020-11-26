Пенсионер из Петрозаводска выиграл в лотерею квартиру за 1, 4 млн рублей

Обладатель счастливого лотерейного билета из Карелии взял приз деньгами чтобы построить дом.

Петрозаводчанин Валерий Малюгин стал одним из победителей 411-го тиража "Жилищной лотереи". Свой приз – квартиру за 1,4 млн рублей – он взял деньгами, чтобы потратить их на строительство дома, соощили в пресс-службе "Столото".

"Обычно я покупаю два билетика на тираж. Но в этот раз случайно взял больше из пачки. Решил оставить все, вдруг какой-то из них окажется счастливым. Предчувствие меня не подвело!" — рассказал пенсионер.

Трансляцию розыгрыша Валерий Георгиевич смотрел по телевизору. Когда ведущая остановила игру, в бегущей строке появился список регионов победителей. Чтобы окончательно удостовериться в выигрыше, житель Карелии отправился к сыну.

"Когда мы проверили билет на сайте "Столото", у папы загорелись глаза. Я так рад за него! — улыбается Георгий. — Отец — военный пенсионер. Он много времени проводит на даче. На выигрыш мы построим теплый дом, где папа сможет жить круглогодично".

Ранее жительница Карелии вместо миллиона получила на шоу в Москве предложение руки и сердца.