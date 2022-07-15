Пенсионер на автомобиле перевернулся на мокрой дороге в Карелии (ВИДЕО)

В Пряжинском районе водитель госпитализирован с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 17 июля в 13.30, в Пряжинском районе, на 465 км автодороги «Сортавала» недалеко от деревни Маньга, водитель 1959 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, покинул проезжую часть, ударился в столб и перевернулся.

В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники МЧС, «скорая» и ГИБДД.

Видео очевидцев аварии опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".