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Пенсионер на внедорожнике устроил аварию с пострадавшими на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:18, 26 Февраля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Под Петрозаводском в ДТП пострадали два человека, потому что пенсионер допустил занос и выехал на "встречку", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 25 февраля, в 13.45 на подъезде к Петрозаводску 66-летний водитель автомобиля Great Wall допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.

В ДТП травмы получили 2 человека – 27-летний водитель автомобиля Skoda и его 68-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Комментарии

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кир
2021-02-26 10:59:45
Пенсам дома сидеть надо, а не хвалиться, что ещё ого-го.
Гость
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