Пенсионер на внедорожнике устроил аварию с пострадавшими на трассе в Карелии

Под Петрозаводском в ДТП пострадали два человека, потому что пенсионер допустил занос и выехал на "встречку", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 25 февраля, в 13.45 на подъезде к Петрозаводску 66-летний водитель автомобиля Great Wall допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.





В ДТП травмы получили 2 человека – 27-летний водитель автомобиля Skoda и его 68-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.