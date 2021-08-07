Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии

В Карелии произошла автокатастрофа, которая унесла жизнь 80-летнего водителя.

Смертельное ДТП произошло седьмого августа, в субботу, сообщает Госавтоинспекция.

В Олонецком районе на трассе «Кола» 80-летний водитель автомашины «Daewoo Matiz» выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с автомашиной «Audi Q8».

Водитель «Daewoo Matiz» погиб до приезда скорой помощи. Водитель «Audi» получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 6-летнюю велосипедистку на севере Карелии.