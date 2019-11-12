Пенсионерка пострадала при столкновении троллейбуса с иномаркой в Петрозаводске

ДТП произошло 11 ноября на проспекте Александра Невского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 8.25 на пр. Александра Невского в районе д. 31 56-летний водитель Nissan X-Trail при перестроении столкнулась с троллейбусом, за рулем которого находился 35-летний водитель.



В результате ДТП в салоне троллейбуса упала 67-летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске травмировалась при падении в автобусе.