09:08, 12 Ноября 2019
Пенсионерка пострадала при столкновении троллейбуса с иномаркой в Петрозаводске
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ДТП произошло 11 ноября на проспекте Александра Невского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 8.25 на пр. Александра Невского в районе д. 31 56-летний водитель Nissan X-Trail при перестроении столкнулась с троллейбусом, за рулем которого находился 35-летний водитель.
В результате ДТП в салоне троллейбуса упала 67-летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.
Ранее пенсионерка в Петрозаводске травмировалась при падении в автобусе.
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