Пенсионер разбился в ДТП на севере Карелии

На дороге в Костомукшу в аварии погиб 64-летний водитель, его пассажирка госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 25 октября, в 18:20 на 182 км автодороги «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндией» произошло ДТП.

По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Toyota Hiace перевернулся в кювет. Водитель скончался на месте дорожной аварии до приезда скорой помощи, 61-летняя пассажирка автомобиля с травмами госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.