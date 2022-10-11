Пенсионер разбился в ДТП на севере Карелии

На дороге в Костомукшу в аварии погиб 64-летний водитель, его пассажирка госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 25 октября, в 18:20 на 182 км автодороги «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндией» произошло ДТП.
По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Toyota Hiace перевернулся в кювет. Водитель скончался на месте дорожной аварии до приезда скорой помощи, 61-летняя пассажирка автомобиля с травмами госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
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