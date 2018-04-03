Пенсионер решил открыть вклад по телефону и лишился сбережений

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 63-летнего мужчины, который стал жертвой телефонных мошенников.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, днем 30 марта пенсионеру позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником финансовой организации.

Звонивший уточнил, есть ли у пенсионера сбережения и не хочет ли он открыть вклад с привлекательными условиями. Потерпевшему пообещали: если он переведет все свои деньги, 143 тыс. рублей, то получит 200 тыс. рублей.

"Не долго думая, мужчина перевел на счета, которые сообщил якобы сотрудник банка, все накопления. Только спустя несколько часов он понял, что был обманут и обратился в органы внутренних дел", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.