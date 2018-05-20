Пенсионер в Карелии попал в больницу после ДТП на "зебре"

"Шестерка" сбила пожилого мужчину в Сортавале.

По данным ГИБДД, 19 мая в 17.30 в Сортавале 40-летний водитель "ВАЗ-2106" сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате аварии травмы получил 67-летний мужчина, который госпитализирован", - рассказали в ГИБДД.