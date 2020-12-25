Пенсионер в Карелии потерял более двух миллионов рублей, став "трейдером"

В Олонецком районе мужчина поделился с интернет-мошенниками двумя миллионами рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказал, что уже вышел на пенсию, однако решил приумножить свои доходы. В социальных сетях он обнаружил сайт, который предлагал якобы легальный способ заработка денег.

Возможность получить миллионы без больших вложений и вывести средства через платёжные электронные системы пенсионера привлекла. Он зарегистрировался в программе.

После чего заявителю предоставили личного оператора, который убедил его открыть якобы виртуальный кошелёк и установить на компьютер специальную программу удалённого доступа. Это, по словам специалиста, давало дополнительные шансы на прибыль в любое время дня и ночи.

Поначалу баланс "трейдера" рос, но затем потребовались дополнительные вложения. Сумма за суммой житель Олонецкого района перевёл на неизвестный ему счёт 1 млн 120 тыс. рублей, затем ещё 1 млн 110 тыс. рублей. В итоге с февраля по апрель 2020 года пенсионер отдал в "бизнес" более двух миллионов рублей. Однако попытки снять денежные средства успехом не увенчались. В этот момент мужчина понял, что попался на уловку аферистов. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

"Лёгкие" деньги принесли большие финансовые потери и 39-летнему жителю Медвежьегорского района. Пытаясь заработать с помощью брокерских торгов, пострадавший перевёл неизвестным 292 тыс. рублей. В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.