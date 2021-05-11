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Пенсионер в Карелии воткнул нож в живот пьяному сыну

Новости. Криминал
16:20, 12 Мая 2021
фото: © freeimages.com
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Житель Прионежского района предстанет перед судом за причинение своему сыну тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему 42-летнему сыну.

Согласно материалам уголовного дела, в один из дней в марте текущего года 42-летний потерпевший, злоупотребляющий спиртным, в очередной раз пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом вел себя агрессивно, беспричинно повредил имущество родителей. Отец попытался успокоить сына, однако между ними возникла ссора; в ходе завязавшейся борьбы пенсионер ножом ударил потерпевшего в живот.

Осознав произошедшее, мужчина сообщил о случившемся в больницу, до приезда специалистов оказал сыну медицинскую помощь.

В соответствии с заключением судебной экспертизы потерпевшему была причинена рана живота, проникающая в брюшную полость, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

За совершение указанного деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

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Комментарии

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