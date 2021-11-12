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10.12.2021 17:20

Пенсионер внезапно вышел на дорогу и попал под УАЗ в поселке Карелии

Новости. Происшествия
10:20, 11 Декабря 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В поселке Пяльма 64-летний мужчина, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, наезд за пешехода произошел накануне в поселке Пяльма Пудожского района на улице Остречинской около дома № 9.

В 7:05 утра водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 64-летнего мужчину, который при отсутствии пешеходного перехода внезапно начал переходить дорогу, не убедившись в безопасности.

В результате ДТП пешеход получил травмы, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-11 10:49:48
Внезапные люди. Вчера один из них вышел из дома и снова пропал. :)
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