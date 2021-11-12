Пенсионер внезапно вышел на дорогу и попал под УАЗ в поселке Карелии

В поселке Пяльма 64-летний мужчина, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, наезд за пешехода произошел накануне в поселке Пяльма Пудожского района на улице Остречинской около дома № 9.

В 7:05 утра водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 64-летнего мужчину, который при отсутствии пешеходного перехода внезапно начал переходить дорогу, не убедившись в безопасности.

В результате ДТП пешеход получил травмы, пострадавшему была оказана медицинская помощь.