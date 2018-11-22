Пенсионера госпитализировали из Медвежьегорска в республиканскую больницу

В Карелии помощь врачей потребовалась пенсионеру.

Как сообщается в паблике "Национальной службы санитарной авиации", 21 ноября 59-летнему мужчине с острой почечной недостаточностью из Медвежьегорска потребовалась срочная госпитализация в республиканскую больницу им. Баранова.

Другие подробности не уточняются.