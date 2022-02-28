Пенсионера, неоднократно садившегося за руль в пьяном виде, в Карелии отправили в колонию

Суд в Костомукше ужесточил наказание водителю, осужденному ранее за «пьяную» езду — вместо исправительных работ он приговорен к лишению свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре 2021 года 68-летний местный житель за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде был приговорен к 150 часам обязательных работ. Однако он ни разу не вышел на работу, и не реагировал на предупреждения уголовно-исполнительной инспекции.

Суд согласился с заключением прокурора и заменил наказание на 18 дней лишения свободы, которые осужденный должен отбыть в колонии-поселении.