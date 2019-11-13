Пенсионера в Петрозаводске спасли от разъяренного сына

Сотрудники вневедомственной охраны защитили пожилого человека на Зареке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В понедельник, 11 ноября, около 21.30 сработала кнопка тревожной сигнализации в квартире жилого дома в микрорайоне Зарека.



Помощь требовалась пенсионеру – 54-летний сын украл у него деньги, а в ответ на замечания грозился избить отца.



Нарушитель задержан и передан в полицию.

Ранее росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего расправой своей бывшей жене.