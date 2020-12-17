Пенсионерам разрешили посещать офисы Сбербанка в Карелии ежедневно

С сегодняшнего дня снимаются ограничения по обслуживанию жителей республики старше 65 лет в большинстве офисов Сбербанка, сообщил глава Карелии.

Напомним, пенсионеры могли посещать Сбербанк только во вторник, четверг и субботу с 9 до 11 утра. Такие ограничения компания ввела в соответствии с распоряжением главы республики.

"С сегодняшнего дня жители райцентров республики, а также Петрозаводска и Костомукши старше 65 лет смогут посещать отделения Сбербанка с понедельника по субботу с 9 до 11 часов. Такой режим работы будет действовать до конца этого года", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, часы работы банк изменил по многочисленным просьбам. Ранее представители старшего поколения могли посещать отделения банка три раза в неделю с 9.00 до 11.00, однако это вызвало очереди и ажиотаж в отделениях.

"Напомню, сейчас все банковские организации, а также почтовые отделения и отделы многофункционального центра республики могут определить часы посещения для жителей категории 65+ по своему усмотрению. Единственное обязательное условие – ограничить контакт таких посетителей с людьми другого возраста", – пишет Парфенчиков.