Пенсионерам в деревнях Карелии выплатили по 1,3 тысячи рублей за работу на селе

Прибавку к страховой пенсии за работу в сельской местности с начала года получили 1029 карельских неработающих пенсионеров.

С января этого года вступил в силу закон, предусматривающий дополнительную пенсионную поддержку жителей села. Она заключается в повышенном на 25% размере фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В Карелии такую выплату получили 1029 человек, пишут "Вести Карелии".

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