Пенсионерам запланировали индексацию выплат с 1 января

Повышение затронет одинаково как неработающих, так и работающих пенсионеров.

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, внесенному в Государственную думу, пишет РБК.

Одинаковое повышение коснется как неработающих пенсионеров (им выплаты индексируют ежегодно), так и работающих — для них это будет первая индексация с 2015 года. Ранее закон о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров подписал президент Владимир Путин. В результате такого перерасчета средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб., следует из материалов к проекту бюджета. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тыс. руб.

Уровень индексации пенсий по старости в 2025 году соответствует инфляции 2024 года, которую правительство в новом прогнозе, заложенном в основу проекта бюджета, ожидает в размере 7,3%.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля — на 14,75% (в соответствии с темпом роста федерального прожиточного минимума пенсионеров). Благодаря этому их средний размер вырастет до 15,5 тыс. руб. На социальные пенсии могут претендовать пенсионеры, не накопившие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца и т. д.

В общей сложности СФР направит почти 17 трлн руб. на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки, что составляет 7,9% к объему ВВП.

Действующий закон о бюджете СФР предполагал увеличение страховых пенсий в два этапа: на 4,5% с 1 февраля 2025 года, а затем на 2,2% с 1 апреля, то есть совокупно на 6,8%, ниже итоговой индексации.

По данным СФР на 1 августа 2024 года, в России насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров и 33,2 млн неработающих.