Пенсионерка из Карелии перевела 1,7 млн рублей на 98 номеров мошенников

Злоумышленники сделали карельскую пенсионерку участницей «спецоперации», в результате которой пожилая дама лишилась огромной денежной суммы.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё крупную сумму денег. Об этом информирует МВД.

В середине февраля женщине поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что кто-то получил доступ к её банковскому счёту и похитил 100 тыс. рублей. По его словам, банк компенсировал убыток, однако теперь к поиску злоумышленника подключились правоохранительные органы, которым необходимо оказать содействие.

Вскоре жертве поступил звонок от неизвестного, представившегося следователем. По его словам, женщина стала участницей тайной спецоперации и должна следовать определённому плану. В первую очередь, в ближайшем банкомате она сняла со счёта собственные сбережения и перевела на продиктованный собеседником номер телефона.

Далее для неё была организована и оплачена поездка в Петрозаводск, где следовало взять кредит в одном из банков. Жительница Суоярвского района верила, что по окончании мероприятий все расходы будут ей возмещены, поэтому чётко выполняла требования.

В итоге за две недели она оформила на себя долговые обязательства в пяти финансовых учреждениях и перевела более 1 млн 700 тыс. рублей почти на 98 различных телефонных номеров.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полтора миллиона рублей перевели аферистам два жителя Карелии.