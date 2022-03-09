890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Автомобиль на полном ходу сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО) (18+)
Сегодня 10:25
В соцсетях распространяются фейки об уходе ряда крупных брендов из России
09.03.2022 17:51

Пенсионерка из Карелии перевела 1,7 млн рублей на 98 номеров мошенников

Новости. Криминал
16:06, 10 Марта 2022
фото: © Алешковский Митя / ТАСС

Новости партнеров

Злоумышленники сделали карельскую пенсионерку участницей «спецоперации», в результате которой пожилая дама лишилась огромной денежной суммы.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё крупную сумму денег. Об этом информирует МВД.

В середине февраля женщине поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что кто-то получил доступ к её банковскому счёту и похитил 100 тыс. рублей. По его словам, банк компенсировал убыток, однако теперь к поиску злоумышленника подключились правоохранительные органы, которым необходимо оказать содействие.

Вскоре жертве поступил звонок от неизвестного, представившегося следователем. По его словам, женщина стала участницей тайной спецоперации и должна следовать определённому плану. В первую очередь, в ближайшем банкомате она сняла со счёта собственные сбережения и перевела на продиктованный собеседником номер телефона.

Далее для неё была организована и оплачена поездка в Петрозаводск, где следовало взять кредит в одном из банков. Жительница Суоярвского района верила, что по окончании мероприятий все расходы будут ей возмещены, поэтому чётко выполняла требования.

В итоге за две недели она оформила на себя долговые обязательства в пяти финансовых учреждениях и перевела более 1 млн 700 тыс. рублей почти на 98 различных телефонных номеров.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полтора миллиона рублей перевели аферистам два жителя Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»