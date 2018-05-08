Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Пожилая жительница Карелии стала жертвой крупного обмана и лишилась всех сбережений.

Пятого мая в Управление МВД России по Петрозаводску обратилась 82-летняя горожанка. Пенсионерка заявила, что ее обманули, сообщает пресс-служба карельской полиции.

Как выяснилось, в январе на домашний телефон пожилой дамы позвонил якобы представитель коммерческой организации, которая выплачивает компенсации за приобретенные в прошлом некачественные медицинские препараты. Пенсионерке пообещали выплату в размере 500 000 рублей, но для этого ей предложили оплатить различные сборы и комиссии.

Пенсионерка верила обещаниям, которые поступали по телефону от мошенников, и переводила на различные счета денежные средства. В конце апреля она попросила крупную сумму в долг у своего внука. Тот заподозрил неладное и после продолжительного разговора с пожилой родственницей узнал о случившемся. Внук смог убедить пенсионерку написать заявление в полицию.

Установлено, что за несколько месяцев потерпевшая перевела мошенникам более 620 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщают в МВД по Карелии.