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Новости. Криминал
08:05, 08 Мая 2018

Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам более полумиллиона рублей

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Пожилая жительница Карелии стала жертвой крупного обмана и лишилась всех сбережений.

 

Пятого мая в Управление МВД России по Петрозаводску обратилась 82-летняя горожанка. Пенсионерка заявила, что ее обманули, сообщает пресс-служба карельской полиции.

Как выяснилось, в январе на домашний телефон пожилой дамы позвонил якобы представитель коммерческой организации, которая выплачивает компенсации за приобретенные в прошлом некачественные медицинские препараты. Пенсионерке пообещали выплату в размере 500 000 рублей, но для этого ей предложили оплатить различные сборы и комиссии.

Пенсионерка верила обещаниям, которые поступали по телефону от мошенников, и переводила на различные счета денежные средства. В конце апреля она попросила крупную сумму в долг у своего внука. Тот заподозрил неладное и после продолжительного разговора с пожилой родственницей узнал о случившемся. Внук смог убедить пенсионерку написать заявление в полицию.

Установлено, что за несколько месяцев потерпевшая перевела мошенникам более 620 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщают в МВД по Карелии.

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Комментарии

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кир
2018-05-08 10:04:24
Знаю эти схемы с 90-х годов. Менты ничего не делают и смертной казни нет. Полудикие люди.
Navicom Navicom
2018-05-08 08:13:18
Этих мошенников бы в мерию! 620 тысяч с одного человека, это вамне всего 20 млн со всего города на дороги!
Почему все умные и талантливые люди в криминале - вот в чем вопрос собственно. Может консерватория виновата?
Гость
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