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Пенсионерка из Карелии вложила в несуществующую биржу более 3 млн рублей

Новости. Криминал
10:34, 22 Ноября 2022
фото: © Andy Dean Photography / shutterstock

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Жертвой лжеброкеров стала 65-летняя жительница Сортавалы.

В сортавальскую полицию обратилась 65-летняя местная жительница и заявила, что мошенники похитили у нее крупную сумму, сообщили в МВД Карелии.

Из объяснений женщины полицейские выяснили, что неприятности начались со звонка неизвестного в начале октября. Звонивший представился финансовым брокером и предложил поучаствовать в биржевых торгах. Телефонный аферист щедро раздавал обещания высокой прибыли и минимальных рисков. Он сделал акцент на том, что чем больше будет вложенная сумма, тем внушительнее окажется прибыль. Для начала женщина перевела около 300 000 рублей на указанный лжеброкером счёт. После этого телефонное общение стало постоянным, а суммы денежных переводов увеличились.

Для того, чтобы подпитывать растущие аппетиты биржевых специалистов, женщина оформила кредит в нескольких банках, одолжила деньги у знакомых и перечислила их на указанные ей счета.

Во время очередного звонка, один из псевдоспециалистов сообщил ей неприятную новость: якобы брокер, работавший с ней, попал в неприятности. Чтобы помочь ему, клиентке следовало перевести 50 000 рублей. Без этой транзакции заработанные ею на бирже деньги оказывались под угрозой. Только в этот момент женщина поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. К этому времени она перевела на неизвестные счета более 3 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, задержали курьера мошенников, который забрал у очень пожилых жительниц Петрозаводска более 1 млн рублей.

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