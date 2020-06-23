890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске завершился ремонт первого фасада здания с применением антивандального покрытия (ФОТО) 9
23.06.2020 14:45
Житель Карелии получил "условку" за хранение взрывчатки 2
23.06.2020 16:45
Житель Петрозаводска остался без денег, проведя выходные в компании мужчины 3
23.06.2020 18:20
Петросовет сообщает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворов 1
23.06.2020 17:40
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ 3
23.06.2020 15:43

Пенсионерка из Петрозаводска потратила на несуществующие акции около 300 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:38, 24 Июня 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
Загрузка...

В полицию поступило заявление от 60-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина указала, что несколько месяцев назад, находясь у родственников в Подмосковье, в соцсети увидела рекламную запись. В ней неизвестные сообщали о возможности быстрого обогащения при приобретении акций транснациональной энергетической компании. Заинтересовавшись, она позвонила рекламодателю. Дальнейшее общение с неизвестными происходило только дистанционно – в социальной сети или по телефону.

Петрозаводчанке предложили ей оформить покупку одной акции, цена за которую, по их оценкам, составила 1000 долларов. В течение недели женщина перевела злоумышленникам около 286 тысяч рублей.

После этого несколько месяцев она провела в ожидании прибыли. Вернувшись в Петрозаводск, она обратилась в полицию.

Полиция Карелии предупреждает – при совершении финансовых сделок в сети интернет будьте внимательны. Проверяйте всю поступающую к вам информацию. Не переводите денежные средства неизвестным.

Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей
17.06.2020, 16:31
Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 21
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»