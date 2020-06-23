Пенсионерка из Петрозаводска потратила на несуществующие акции около 300 тысяч рублей

В полицию поступило заявление от 60-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина указала, что несколько месяцев назад, находясь у родственников в Подмосковье, в соцсети увидела рекламную запись. В ней неизвестные сообщали о возможности быстрого обогащения при приобретении акций транснациональной энергетической компании. Заинтересовавшись, она позвонила рекламодателю. Дальнейшее общение с неизвестными происходило только дистанционно – в социальной сети или по телефону.

Петрозаводчанке предложили ей оформить покупку одной акции, цена за которую, по их оценкам, составила 1000 долларов. В течение недели женщина перевела злоумышленникам около 286 тысяч рублей.

После этого несколько месяцев она провела в ожидании прибыли. Вернувшись в Петрозаводск, она обратилась в полицию.

Полиция Карелии предупреждает – при совершении финансовых сделок в сети интернет будьте внимательны. Проверяйте всю поступающую к вам информацию. Не переводите денежные средства неизвестным.

Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.