Пенсионерка из поселка Карелии перевела мошеннику 70 тысяч, чтобы спасти мужа

В полицию Калевальского района поступило очередное заявление о телефонном мошенничестве.

Как рассказали в МВД Карелии, заявление о мошенничестве поступило от 72-летней жительницы Калевальского района.

Днем на домашний телефон ей поступил звонок. Мужской голос попросил её срочно перевести 70 000 рублей на мобильный телефон. Женщина приняла звонившего за своего мужа. Якобы он попал в аварию, и эта сумма могла бы решить вопрос без привлечения сотрудников полиции. Пенсионерка собрала имеющиеся денежные средства и направилась к банкомату. По пути ей позвонили на мобильный и жительница поселка под руководством телефонного собеседника перевела 70 000 рублей на неизвестный ей номер телефона.



После того как операция была завершена, пожилой женщине позвонил муж. Она сообщила, что отправила деньги согласно его указаниям, а он посоветовал ей немедленно обратиться в полицию.



В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

