Пенсионерка на кроссовере разогналась и упала в кювет – пострадала 84-летняя пассажирка

В Сегежском районе произошло ДТП, в котором пострадала 84-летняя женщина, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 6 мая, в 18.00 в Сегежском районе, на 27 км автодороги регионального значения "Кола, 748 - Сегежа", 56-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, не учла дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрала скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП 84-летняя пассажирка Renault получила травмы, ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Транспортное средство получило механические повреждения.