Пенсионерка на малолитражке устроила ДТП с пострадавшими на севере Карелии

На подъезде к Беломорску 60-летняя женщина устроила ДТП, в котором пострадала молодая девушка, сообщили в полиции Беломорска.

В субботу, 30 января, в 11.05 на 36 км автодороги "Подъезд к Беломорску" 60-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Picanto, не учла боковой интервал с автомашиной Renault Sandero, двигавшейся во встречном направлении, в результате чего совершила касательное столкновение.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка Renault получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе оптимальной скорости движения, необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала, а также учитывайте дорожные и метеорологические условия.