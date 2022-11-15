Пенсионерка на севере Карелии бросилась на сожителя с ножом в руках

Мужчину пришлось спасать медикам, сообщили в МВД республики.

В полицию Муезерского района от медиков поступила информация об оказании помощи одному из местных жителей — его госпитализировали с ножевым ранением.

На место выехала оперативная группа, разобравшаяся в обстоятельствах происшествия. Выяснилось, что мужчина выпивал спиртное со своей сожительницей. В какой-то момент они поссорились, и 59-летняя женщина с ножом в руках атаковала возлюбленного.

Подозреваемая признала свою вину, было возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.