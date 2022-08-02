Пенсионерка несла более 260 тысяч рублей мошенникам и по пути зашла в МВД Карелии

В Министерстве внутренних дел республики рассказали, как бдительные граждане спасают свои деньги от мошенников.

Сообщения от жителей Карелии, поверивших уловкам мошенников, поступают в полицию ежедневно. Но есть и те, кто смог противостоять аферистам, отметили в МВД республики.

Так, 62-летнюю пенсионерку из Петрозаводска неизвестные убедили обналичить все свои средства. Женщина забрала все деньги со сберегательного и иных счетов. С наличными она направилась к банкомату, о котором ей говорили неизвестные. Проходя мимо здания Министерства внутренних дел, она решила зайти и проконсультироваться с полицейскими. Сотрудники объяснили ей, что звонки поступали от мошенников, а все средства необходимо оставить при себе. Так горожанка смогла сохранить 266 000 рублей.

А 74-летней петрозаводчанке позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что накопления пенсионерки хотят похитить мошенники. Убеждал перевести 200 000 рублей. Но та решила посоветоваться с сыном. Родственник объяснил, что деньги никому переводить нельзя и помог сохранить накопления.

Звонок от мошенников поступил и 92-летней жительнице карельской столицы. Ей сообщили, что сын попал в дорожно-транспортное происшествие и необходимо передать курьеру крупную сумму. От такого сообщения у пожилой петрозаводчанки ухудшилось самочувствие, и она прекратила разговор. Через некоторое время с ней связался сын, который рассказал, что с ним всё в порядке, и порекомендовал сообщить о случившемся в полицию.

По всем фактам полицейские проводят проверки.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска продала единственную квартиру, чтобы перевести деньги аферистам.