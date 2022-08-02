Жительница Петрозаводска продала единственную квартиру, чтобы перевести деньги аферистам

Петрозаводская пенсионерка трижды попалась на удочку мошенников, отдав им в общей сложности около 6 миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска расследуют уголовное дело по статье «мошенничество». На крючок аферистов попала 62-летняя горожанка.

Интересно, что женщина уже фигурирует потерпевшей в двух уголовных делах. В апреле она уже оформляла на себя кредиты на 800 и 500 тысяч, которые переводила на неизвестные номера. Новое обращение вновь оказалось связано со звонившими ей незнакомцами.

Сначала все было стандартно — звонивший представился работником Центробанка, напугал женщину якобы оформляемым на нее кредитом и убедил «спасти» средства. Пенсионерка послушно взяла кредит и перевела неизвестным 467 тысяч рублей. Больше банк ей не дал, учитывая уже взятые ею ранее кредиты.

Мошенникам этого показалось мало: они убедили женщину, что кто-то располагает доверенностью на ее квартиру. Пенсионерка поспешила продать свое единственное жилье, двухкомнатную квартиру на Древлянке. Покупатели нашлись быстро, а все деньги — 4 миллиона рублей — вновь перевела злоумышленникам, оставшись в результате без жилья и без денег, но с огромными долгами.