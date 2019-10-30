Пенсионерка перевела мошенникам около 100 тысяч рублей

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая петрозаводчанка, сообщили МВД Карелии.
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина поинтересовался у пенсионерки, почему она уже больше года не пользуется кэшбеком и уверил, что у держательницы карты накопилось более 20 тысяч рублей.
В надежде получить деньги женщина назвала мошенникам данные карты и код и смс. С банковского счета списалось свыше 90 тысяч рублей.
Проводится проверка по данному заявлению.
Полиция Карелии настоятельно рекомендует всем жителям республики изучить основы безопасного использования банковских карт, проявлять максимальную бдительность при поступлении звонков и смс от лиц, называющих себя работниками банков.
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