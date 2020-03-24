Пенсионерка Петрозаводска пополнила счета мошенников на 885 тысяч рублей

Лжесотрудники банка выманили у 69-летней петрозаводчанки почти миллион рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска сотрудники проводят проверку по факту мошенничества. На этот раз от действий лжесотрудников банка пострадала 69-летняя женщина.

По ее словам, сначала она ответила на звонок. Собеседница обратилась к заявительнице по имени отчеству, представилась сотрудником банка. После этого поинтересовалась, могла ли она совершить покупку в размере 2 тыячи в настоящий момент в Туле. Получив отрицательный ответ, лжесотрудница банка сказала, что переключит петрозаводчанку на вышестоящего сотрудника службы безопасности. Не прошло и пяти секунд, как пенсионерка услышала от нового "телефонного банкира", что пока ее предупреждали о несанкционированном списании денег в Туле, с ее счета списали еще 299 тысяч рублей, расплачиваясь в магазине бытовой техники. Женщина была так сильно встревожена этими новостями, что, не задумываясь, согласилась проехать на такси в указанное им отделение банка. Такси, кстати, оплачивал банк…

Пенсионерке по телефону рассказали, как она может сберечь накопления. Для этого необходимо закрыть старые счета и открыть новые. При этом лже-сотрудник предостерег ее от общения с реальными работниками банка и настоял на том, чтобы она не сообщала им о цели визита. Якобы он будет следить за ней, подключившись к камерам, которые расположены в офисе учреждения. По указанию незнакомца, женщина сняла деньги с карты и перевела их на продиктованный им счет другой кредитной организации. Этому нелепому моменту тоже нашлось объяснения – якобы между этими структурами есть договоренность о взаимопомощи в таких случаях. Женщина снимала деньги в отделении банка, а потом переводила их через банкомат. В течение дня она посетила три разных отделения банка и следом за этим пополнила неизвестные ей счета на 885 тысяч рублей через терминалы в торговых центрах. По ее словам, пришла в себя, когда поняла, что на счетах остался ноль, а сотрудник безопасности банка потерял интерес к ее проблеме.

Женщина отправилась писать заявление в полицию. Она также рассказала, что полгода назад ей звонили и сообщали о том, что с карты происходит списание денежных средств. Но тогда она не подалась панике и посмотрела в мобильном приложении состояние счета. В этот раз от настойчивости и оперативности мошенников, запаниковала и слепо стала следовать инструкциям аферистов.

Полиция Карелии предупреждает!

В телефонной беседе не поддавайтесь уговорам неизвестных лиц, которые требуют от вас моментальных решений по вашим счетам. Самостоятельно обращайтесь к сотрудникам банка по официальным каналам! Ни в коем случае не переводите сбережения по указанию незнакомых на неизвестные счета. Будьте бдительны!