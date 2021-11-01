Пенсионерка попала под колеса иномарки в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте иномарка сбила 81-летнюю бабушку, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 1 ноября, в 13.55 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода.

В районе дома №16 по Октябрьскому проспекту водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП 81-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов выбирать для перехода места, установленные ПДД, убеждаться в безопасности перехода.