Пенсионерка попала под колеса иномарки в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте иномарка сбила 81-летнюю бабушку, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В понедельник, 1 ноября, в 13.55 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода.
В районе дома №16 по Октябрьскому проспекту водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП 81-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов выбирать для перехода места, установленные ПДД, убеждаться в безопасности перехода.
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