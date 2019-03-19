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Новости. Криминал
10:25, 19 Марта 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Пенсионерка украла у женщины 1,5 млн рублей на "ремонт" пансионата для девочек

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Петрозаводчанка обманным путем выманила у 5 потерпевших крупную сумму денег, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 78-летней местной жительницы по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении 5 потерпевших.

Пенсионерка предлагала гражданам вступить в общественную организацию помощи ветеранам, пообещав в последующем участникам данной организации безвозмездное оформление в собственность земельного участка с домом. Для этого каждый желающий вступить в члены организации должен был передать ей определенную денежную сумму для создания уставного фонда организации.

В период с 2014 года по 2015 год 4 введенных в заблуждение петрозаводчан передали обвиняемой от 30 до 108 тысяч рублей.

Кроме того, в 2015 году злоумышленница убедила одну из потерпевших, что организацией планируется открытие пансионата для девочек, здание для которого будет передано администрацией города только после подтверждения финансовых возможностей организации провести необходимые ремонтные работы.

Под этим предлогом обвиняемая уговорила потерпевшую передать ей 1,5 миллиона.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Саныч
2019-03-19 10:50:41
Ловкая бабуля!
кир
2019-03-19 10:41:30
У пенсионерок воруют и сами пенсионерки тоже воруют. "Ужасный век, ужасные сердца".(с)
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