Пенсионерка в глубинке Карелии обокрала сетевой магазин

В поселке Куркиеки 63-летняя женщина была поймана с поличным на выходе из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны 22 марта прибыла в сетевой магазин по сработке сигнализации. На месте было установлено, что гражданка, 63-летняя жительница поселка Куркиёки, вынесла из торгового заведения товар на сумму свыше 1,3 тысячи рублей.

Нарушительницу остановили продавцы, когда та прошла мимо кассового узла, не оплатив продукты.

Сотрудники Росгвардии задержали пенсонерку и передали ее участковому для дальнейшего разбирательства.