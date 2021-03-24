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Пенсионерка в глубинке Карелии обокрала сетевой магазин

Новости. Происшествия
09:02, 25 Марта 2021
фото: © Илья Питалев/ТАСС
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В поселке Куркиеки 63-летняя женщина была поймана с поличным на выходе из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны 22 марта прибыла в сетевой магазин по сработке сигнализации. На месте было установлено, что гражданка, 63-летняя жительница поселка Куркиёки, вынесла из торгового заведения товар на сумму свыше 1,3 тысячи рублей.

Нарушительницу остановили продавцы, когда та прошла мимо кассового узла, не оплатив продукты.

Сотрудники Росгвардии задержали пенсонерку и передали ее участковому для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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кир
2021-03-25 09:24:11
Что-то с памятью моей стало.©
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