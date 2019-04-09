Пенсионерка в Карелии пойдет под суд за убийство знакомого

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В Суоярви перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве собутыльника, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в январе 2019 года 57-летняя жительница Суоярвского района после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры несколько раз ударила знакомого ножом. Потерпевший скончался на месте.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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