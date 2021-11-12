Пенсионерка в Петрозаводске приняла у себя гостя и осталась без вещей и денег

Собутыльник присвоил имущество радушной хозяйки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя местная жительница с сообщением о краже. Женщина проживает в общежитии. Накануне обращения к правоохранителям в комнату к заявительнице приходили разные гости, и кого подозревать, она не знала.

Оперативникам пришлось отработать широкий круг, возможно причастных к происшествию. В результате установлен подозреваемый — 47-летний горожанин. Он также заходил в гости, а разговор по душам сопровождался употреблением спиртного. Когда хозяйка комнаты уснула, гость скрылся с мобильным телефоном и телевизором, которые затем продал, не забыв с помощью мобильного телефона снять 3 тысячи рублей со счёта потерпевшей.

Расследование уголовного дела о краже продолжается.