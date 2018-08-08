Пенсионерка выпала на ходу из маршрутки в Петрозаводске

В карельской столице женщина выпала из автобуса из-за маневра водителя, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник водитель пассажирского автобуса ПАЗ допустил маневр, в результате которого из салона выпал пассажир – 79-летняя женщина.

Пенсионерка получила травмы, назначено амбулаторное лечение.