Пенсионерка, живущая в заброшенном санатории в Карелии, рассказала о своих проблемах на "Первом канале" (ВИДЕО)

Пенсионерка Римма Квашникова приехала на шоу "Мужское / Женское" на "Первом канале".

Жительница Сортавалы рассказала в эфире шоу о том, что десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Покинуть разрушающееся здание женщина не может, поскольку идти ей некуда.

Пенсионерка стоит в очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор волокитят принятие решения.

На шоу Юлии Барановской и Александра Гордона "Мужское / Женское" также приехал глава города Сергей Крупин.

"Наступают холода, и Римма Яковлевна не может там проживать. Мы предоставляем ей квартиру, как маневринный фонд. Квартира не менее той, что занимает Римма Яковлевна. Она больше по площади, благоустроенная, в городе Сортавала", – отметил Сергей Крупин.

Пенсионерка боится, что останется вообще без жилья, если куда-то переедет.

Александр Гордон предложил зрителям и присутствующим скинуться на квартиру для пенсионерки. Стоимость жилья составляет около полумиллиона рублей. Сам он перевел 50 тысяч рублей.



Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную проверку о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки из Сортавалы.