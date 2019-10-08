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Новости. Общество
11:24, 08 Октября 2019

Пенсионерка, живущая в заброшенном санатории в Карелии, рассказала о своих проблемах на "Первом канале" (ВИДЕО)

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Пенсионерка Римма Квашникова приехала на шоу "Мужское / Женское" на "Первом канале".

Жительница Сортавалы рассказала в эфире шоу о том, что десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Покинуть разрушающееся здание женщина не может, поскольку идти ей некуда. 

Пенсионерка стоит в очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор волокитят принятие решения.

На шоу Юлии Барановской и Александра Гордона "Мужское / Женское" также приехал глава города Сергей Крупин.

"Наступают холода, и Римма Яковлевна не может там проживать. Мы предоставляем ей квартиру, как маневринный фонд. Квартира не менее той, что занимает Римма Яковлевна. Она больше по площади, благоустроенная,  в городе Сортавала", – отметил Сергей Крупин.

Пенсионерка боится, что останется вообще без жилья, если куда-то переедет.

Александр Гордон предложил зрителям и присутствующим скинуться на квартиру для пенсионерки. Стоимость жилья составляет около полумиллиона рублей. Сам он перевел 50 тысяч рублей. 

Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал  организовать доследственную проверку о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки из Сортавалы.

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Комментарии

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кир
2019-10-08 12:21:56
Спросите у любого на Тверском бульваре,
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл.
Кто лучше всех играет песни на гитаре,
На это каждый ответит, каждый ответит.
Конечно Вася, Вася, Вася - ну кто его не знает,
Конечно Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы (с)
zanoza
2019-10-08 12:16:51
"Почётная старость" или хождение по мукам? Такая ситуация в стране не редкость! Толстокожесть и чёрствость чиновников просто поражает! Римма Яковлевна ,имея бойцовские качества, сумела рассказать о своей ситуации на всю страну и её вопрос теперь решится , а сколько ещё горемык проживающих в нечеловеческих условиях и до которых дела никому нет. Это ужасает!
Вася
2019-10-08 12:23:18
zanoza, Опять ты ноешь,панику наводишь,лучше бездомных собачек пожалей.
Вася
2019-10-08 11:54:59
Чем больше народ скулит,тем сильнее начинаю уважать нашего трудолюбивого и умного президента-
Вася
2019-10-08 11:47:51
Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране»,
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