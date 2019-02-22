Пенсионерку сбили в Петрозаводске

Авария случилась утром в столице Карелии, сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, 22 февраля в 08.40 на перекрестке Калинина - Володарского водитель автомобиля Kia поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке наехал на пенсионерку, переходящую проезжую часть дороги по линии тротуара.

"В результате ДТП пострадала пешеход, 1939 года рождения", - уточили в пресс-службе.