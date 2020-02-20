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Пенсионеров из "аварийки" пытаются насильно вселить в квартиру в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
15:23, 21 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Администрация столицы Карелии переплатила более полумиллиона рублей за квартиру в ужасном состоянии в микрорайоне "Сулажгорский кирпичный завод", чтобы переселить туда пенсионеров из аварийного жилья.

Необычное дело рассматривается в эти дни в Петрозаводском городском суде: людей не просто выселяют из муниципального жилья, но и пытаются насильно вселить в квартиру, которая им категорически не подходит, пишет "Московский комсомолец в Карелии".

Пенсионеры, попавшие в программу переселения аварийного жилья, отказались переезжать из своей деревяшки по улице Промышленной в "новое" жилье в микрорайоне "Сулажгорский кирпичный завод". В сентябре прошлого года пожилых людей письменно, за подписью начальника петрозаводского Управления жилищного хозяйства, заверили: дадут другую квартиру. Но спустя еще два месяца мэрия подала на пенсионеров в суд. Исковые требования: из аварийного жилья принудительно выселить, в приобретенную квартиру на СКЗ принудительно вселить.

Юристы, которые взялись защищать пенсионеров, сразу вышли с встречным иском, в котором просят суд аннулировать покупку муниципалитетом злополучной квартиры. По их мнению, муниципальный контракт с продавцом должен быть признан недействительным, поскольку заключен с нарушением законодательства: цена квартиры значительно отличается от рыночной цены. За вторичное жилье, где нужно делать ремонт, мэрия заплатила 2 170 626,78 рублей.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

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Комментарии

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Вася
2020-02-21 15:37:47
Давай,домой, подальше от людей,все равно получили квартиру через райсобес.
Гостья
2020-02-21 15:35:39
Да к этой сделке должны подключиться компетентные органы. Налицо факт явно завышенной стоимости "убитой" квартиры. А была ли вообще проведена оценка стоимости этой квартиры экспертами? Если нет, то можно предположить, что кто-то хорошо "нагрел" руки на этой сделке.
zanoza
2020-02-21 15:30:08
Так потому и стоит квартира в захолустном районе Петрозаводска 2 170,6 млн.рублей, что хотят мэрские и на переселении из авариек подзаработать . Они же по другому, по человечески не умеют!
Гость
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