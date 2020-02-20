Пенсионеров из "аварийки" пытаются насильно вселить в квартиру в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Администрация столицы Карелии переплатила более полумиллиона рублей за квартиру в ужасном состоянии в микрорайоне "Сулажгорский кирпичный завод", чтобы переселить туда пенсионеров из аварийного жилья.

Необычное дело рассматривается в эти дни в Петрозаводском городском суде: людей не просто выселяют из муниципального жилья, но и пытаются насильно вселить в квартиру, которая им категорически не подходит, пишет "Московский комсомолец в Карелии".

Пенсионеры, попавшие в программу переселения аварийного жилья, отказались переезжать из своей деревяшки по улице Промышленной в "новое" жилье в микрорайоне "Сулажгорский кирпичный завод". В сентябре прошлого года пожилых людей письменно, за подписью начальника петрозаводского Управления жилищного хозяйства, заверили: дадут другую квартиру. Но спустя еще два месяца мэрия подала на пенсионеров в суд. Исковые требования: из аварийного жилья принудительно выселить, в приобретенную квартиру на СКЗ принудительно вселить.

Юристы, которые взялись защищать пенсионеров, сразу вышли с встречным иском, в котором просят суд аннулировать покупку муниципалитетом злополучной квартиры. По их мнению, муниципальный контракт с продавцом должен быть признан недействительным, поскольку заключен с нарушением законодательства: цена квартиры значительно отличается от рыночной цены. За вторичное жилье, где нужно делать ремонт, мэрия заплатила 2 170 626,78 рублей.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".