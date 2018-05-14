18:40, 14 Мая 2018
Пенсионеров Карелии проконсультируют по вопросам компенсации проезда к месту отдыха
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"Горячая линия" по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха пройдет 15 мая, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.
Во вторник, 15 мая, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха.
Кто имеет право на получение компенсации стоимости проезда, как, куда и в какие сроки нужно обращения за получением компенсации, какие документы нужно представить – на эти и другие вопросы жителей Карелии ответит начальник отдела социальных выплат Отделения Ольга Поянен.
Звоните 15 мая с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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