Пенсионеров Карелии проконсультируют по вопросам компенсации проезда к месту отдыха

"Горячая линия" по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха пройдет 15 мая, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Во вторник, 15 мая, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха.

Кто имеет право на получение компенсации стоимости проезда, как, куда и в какие сроки нужно обращения за получением компенсации, какие документы нужно представить – на эти и другие вопросы жителей Карелии ответит начальник отдела социальных выплат Отделения Ольга Поянен.

Звоните 15 мая с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.