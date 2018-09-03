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Новости. Общество
14:17, 03 Сентября 2018

Пенсионеров Петрозаводска и трех районов Карелии будут обслуживать в офисе ПФ на Чапаева

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В доме 5 по улице Чапаева в Петрозаводске 1 октября начнет работу новая клиентская служба Пенсионного фонда. Здесь будут обслуживаться жители карельской столицы, а также Прионежского, Пряжинского и Суоярвского районов, сообщили в городском управлении ПФ.

В офисе разместятся 24 кабинки для приема посетителей. В фойе будет установлен аппарат для регулирования очередности приема, а также терминал самообслуживания и интернет-киоски, где можно будет самостоятельно воспользоваться личным кабинетом. В зале клиентской службы будет работать администратор.

"Благодаря выполненной перепланировке помещения удалось создать комфортные условия для приема граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: здание оборудовано пандусом, стоянкой для автомобилей инвалидов и санузлом для инвалидов", - рассказали в Пенсионном фонде.

В сентябре в новое помещение переедут клиентские службы с улицы Ровио, частично с улицы Лыжной и в перспективе с Первомайского проспекта.

"Таким образом, начиная с 1 октября петрозаводчане и жители Прионежья смогут получать услуги Пенсионного фонда в более комфортных условиях. При этом в здании на улице Лыжной по-прежнему будут работать 4 кабинки по приёму граждан. Также в прежнем режиме будет работать клиентская служба на бульваре Интернационалистов", - рассказали в управлении.

Приём страхователей (юридических лиц и предпринимателей) будет по-прежнему осуществляться по адресу: ул.Лыжная, д.2-б.

"В здании на улице Чапаева сейчас расположена часть рабочих кабинетов Отделения ПФР по Карелии, а также  Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР по РК. Объединение клиентских служб в здании на улице Чапаева позволит не только создать более комфортные условия для обслуживания граждан, но и сократить расходы Пенсионного фонда на аренду помещений", - отметили в ведомстве.

По словам управляющего региональным отделением ПФ Николая Левина, все работы были выполнены арендодателем за счет собственных средств.

"Пенсионный фонд не потратил ни копейки на ремонт помещения и оборудование рабочих мест для специалистов", - сказал он.

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Комментарии

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Серж
2018-09-03 15:21:50
На чём хоть они доберутся , автобусы то ходят , не отдали концы в этих поездках , Левин .
Гость
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