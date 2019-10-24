Пенсионеры из Карелии проехали более тысячи километров на такси ради встречи с внучкой

Цена поездки до Архенгельской области составила почти 17 тысяч рублей, сообщили в популярном сервисе заказа такси.

Протяженность поездки составила почти 1,2 тысячи км.



Машину заказала пожилая пара из деревни Виданы. Водитель на автомобиле Skoda Octavia забрал их в 11.00 и привез в город Котлас Архангельской области в 2.30 следующего дня. Маршрут занял более 15 часов с учетом остановок, а его цена составила 16,9 тысяч рублей.



"Мужчина и женщина ездили в гости к внучке на праздник. Они выбрали такси, потому что по их маршруту нет прямых поездов, а ближайшая остановка расположена далеко", – рассказали в службе заказа такси.



Люди нередко заказывают такси в другие города. Например, из Петрозаводска с начала года было более 10 тысяч таких поездок.



Рекордная по продолжительности поездка на такси в России была в 2016 году. Тогда семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край). Протяженность поездки составила 9,2 тысячи км.