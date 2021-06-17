Пенсионеры из Карелии сразятся в компьютерном многоборье

Сборная пенсионеров Республики Карелия примет участие в финале XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Четверо карельских пенсионеров представят республику в финале Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба Союза пенсионеров России.

Мероприятие состоится первого июля в Москве. В этот раз чемпионат посвящен теме освоения космоса.

В связи с сохраняющимися из-за пандемии ограничениями мероприятие будет проходить в режиме онлайн. По предварительным оценкам организаторов, в этом году финалистами федерального этапа станут более 300 пенсионеров. Каждый регион будут представлять 4 участника — победители региональных соревнований: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

«В программе IT-турнира три тура: работа на смартфоне; задание по информационной безопасности; работа в поисковой системе Яндекс. Человек и космос. Также в рамках прямой онлайн-трансляции состоится специальный конкурс для зрителей онлайн-эфира — „Виртуальный чемпион“, в котором любой желающий сможет попробовать свои силы и побороться за

призы», - заявляют организаторы.

Наблюдать за компьютерными баталиями можно будет в режиме онлайн на сайте Союза пенсионеров России. Начало трансляции — 9:45 (МСК).