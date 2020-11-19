Пенсионную систему России назвали банкротом

В России нужно вернуться к выплатам пенсий из бюджета, заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить...Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — приводятся слова Миронова на сайте партии.

Что предлагает Миронов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".