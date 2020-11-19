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Пенсионную систему России назвали банкротом

Новости. Общество
15:51, 20 Ноября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В России нужно вернуться к выплатам пенсий из бюджета, заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить...Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — приводятся слова Миронова на сайте партии.

Что предлагает Миронов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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AJIEK3
2020-11-20 17:30:54
взносы платятся, а система банкрот, вот чудеса, след "русского креста" не иначе
ржд так за 17 лет сенсорный кран в туалет установили
zanoza
2020-11-20 17:22:04
Поторопился Миронов с заявлением, ковид откорректирует, ведь умирают в основном люди пенсионного возраста.
Бездельник
2020-11-20 16:47:03
За свою трудовую жизнь человек накапливает сумму, которая на пенсии будет приносить доход в размере одной трети от прежней зарплаты. В США при создании программы социального страхования не подразумевалось, что выплаты пенсий будут единственным источником дохода пенсионеров. Американцы могут получать два вида пенсий — государственную и от работодателя. Государство, как правило, выплачивает пенсионеру около 1400 долларов в месяц (около 93 тысяч рублей). Эта сумма может незначительно отличаться в разных штатах. Работодатель выплачивает 6,2% от заработной платы своего вышедшего на пенсию сотрудника, а также отчисляет 1,45% на его медицинское страхование. В том случае, если гражданин США не доживает до пенсии, часть денег получает его супруг или супруга. Для тех, кто не заработал пенсию, то есть не имеет необходимого для этого стажа 10 лет, предусмотрено специальное пособие — 40% от средней заработной платы в стране. Второй вид пенсии — накопительная. Их получают участники программ добровольного страхования. Но по некоторым данным деньги в фондах социального страхования могут закончиться к 2035 году. То есть может случиться так, что в 2035 году пенсии американским пенсионерам платить будет нечем. Почему так? Растёт продолжительность жизни, сокращается число работоспособного населения, а пенсионеров становится всё больше. В связи с этим COVID-19 разразился как нельзя кстати для экономии финансов пенсионерам. Пандемия отрегулирует выплаты. :)


Беня
2020-11-20 16:28:25
Тоже самое, продолжая тему начатую гражданином Мироновым, надо делать со страховой медициной. Хватит кормить страховые прокладки и ликвидировать медиков. Сколько уже можно СМСками собирать собирать деньги на лечение детей?
Вот-с, сегодня у меня на политической проскости крен в левую сторону, потому шо правых рыночных ценностей уже нажрался :)
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