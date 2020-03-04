Пенсионный фонд изменит процедуру направления маткапитала на ипотеку

Получатели маткапитала смогут подать заявление о желании направить деньги на ипотеку без посещения Пенсионного фонда, что упросит выдачу ипотечных кредитов.

Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин в ходе заседания Госдумы.

"Мы сейчас подготовили типовое соглашение с банками. В этом законе предусматривается механизм, в котором граждане могут подать заявление сразу через банк, тогда сократится процедура одобрения кредита", - сказал Топилин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".