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Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии

Новости. Общество
11:31, 03 Марта 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Как сообщила пресс-служба ОПФР, необходимость таких разъяснений вызвана многочисленными вопросами, которые поступают от жителей Карелии.

Особенно эта тема актуальна для женщин с двумя детьми, которые при наличии 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа могут выходить на пенсию в 50 лет .  

"Для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать. В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж, хотя засчитываются в страховой", - пояснили в ОПФР.

Подробнее о том, от чего зависит "северный" стаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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stranger
2021-03-03 11:52:05
Господа чиновники, может вы озвучите куда "ушли" деньги пенсионного фонда?
Off
2021-03-03 11:50:26
Известны факты , что Пенсионный Фонд манипулирует подсчетом пенсионного, северного стажа , тупо его не засчитывая , под различными предлогами .
врунофф
2021-03-03 11:43:33
леопольдишке и оффу на заметку :)
Гость
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