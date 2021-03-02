Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Как сообщила пресс-служба ОПФР, необходимость таких разъяснений вызвана многочисленными вопросами, которые поступают от жителей Карелии.

Особенно эта тема актуальна для женщин с двумя детьми, которые при наличии 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа могут выходить на пенсию в 50 лет .

"Для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать. В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж, хотя засчитываются в страховой", - пояснили в ОПФР.

Подробнее о том, от чего зависит "северный" стаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".