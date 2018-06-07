Пенсионный фонд Карелии сообщил об удвоении взносов по программе софинансирования пенсий

Государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсионных накоплений.

В Карелии по состоянию на 1 января в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений участвует 14,4 тысячи жителей республики, которые подтвердили свое участие в программе, уплатив первый взнос до 1 февраля 2015 года, сообщают "Вести Карелии".

Всего на счет отделения Пенсионного фонда Карелии в 2017 году поступило 37 млн 860 тыс рублей дополнительных страховых взносов.

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