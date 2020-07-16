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Пенсионный фонд начал оформлять СНИЛС на детей без подачи заявления

Новости. Общество
21:05, 16 Июля 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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В ПФР рассказали, что с 15 июля номер счета ребенка будут автоматически направлять в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг.

Пенсионный фонд России начал оформлять СНИЛС на детей, родившихся 15 июля и позже, автоматически, без подачи заявления. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг, пишет ТАСС.

В фонде отметили, что после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг (ЕПГУ).

"Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме", - сказал глава ПФР Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 тыс. 300 детей, отметили в ПФР.

"Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители", - уточнили в ведомстве.

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