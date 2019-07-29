Подписаться
Новости. Общество
16:23, 29 Июля 2019
фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Пенсионный фонд объяснил, как избежать взыскания переплаченной пенсии

Загрузка...

Пенсионный фонд объяснил, как избежать переплаты пенсии из-за прекращения права на ее получение и дальнейшего возврата излишне выплаченной суммы.

Для этого необходимо сразу сообщить в Пенсионный фонд России об обстоятельствах, при которых уменьшается размер пенсии или прекращается право на ее получение.

Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие ее размер. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение или в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»