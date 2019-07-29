Пенсионный фонд объяснил, как избежать взыскания переплаченной пенсии

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Пенсионный фонд объяснил, как избежать переплаты пенсии из-за прекращения права на ее получение и дальнейшего возврата излишне выплаченной суммы.
Для этого необходимо сразу сообщить в Пенсионный фонд России об обстоятельствах, при которых уменьшается размер пенсии или прекращается право на ее получение.
Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие ее размер. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение или в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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