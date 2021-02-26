Пенсионный фонд подсчитал средний размер февральских выплат в Карелии

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в Карелии по состоянию на февраль 2021 года составил 21496 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда РФ.

У работающих пенсионеров, которым пенсия выплачивается без учета индексации, средний размер страховой пенсии по старости на эту же дату составил 16514 рублей.

С 1 января 2021 года проведена индексация страховых пенсий на 6,3%.

Пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим гражданам – в Карелии это 78% получателей страховой пенсии.

У 22% пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, пенсия индексируется, но выплачивается без учета индексации.

В настоящее время в Карелии продолжают трудиться 50377 пенсионеров, что на 274 человека меньше, чем в январе.