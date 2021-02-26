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Пенсионный фонд подсчитал средний размер февральских выплат в Карелии

Новости. Общество
15:58, 27 Февраля 2021
фото: ОПФР по РК
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Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в Карелии по состоянию на  февраль 2021 года составил 21496 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда РФ.

У работающих пенсионеров, которым пенсия выплачивается без учета индексации, средний размер страховой пенсии по старости на эту же дату составил 16514 рублей.

С 1 января 2021 года проведена индексация страховых пенсий на 6,3%.

Пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим гражданам  – в Карелии это 78% получателей страховой пенсии.

У 22% пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, пенсия индексируется, но выплачивается без учета индексации.

В настоящее время в Карелии продолжают трудиться 50377 пенсионеров, что на 274 человека меньше, чем в январе. 

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